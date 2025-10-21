Stațiunea Amara, renumită pentru frumusețea naturală și lacul cu proprietăți curative, a găzduit în acest weekend Campionatul Național de șah rapid și blitz pentru juniori, un eveniment care a reunit cei mai talentați tineri șahiști din țară. Printre participanți s-au numărat și 14 sportivi ai Academiei Maramureș, legitimați și la LPS Satu Mare, CSS Târgu Mureș și CS Carpați Sinaia.

Performanțe notabile și evoluții promițătoare

La categoria F8, Teodora Pintea a fost foarte aproape de podium în ambele probe. Înfrângerile din ultima rundă au plasat-o pe locul 6 la rapid și locul 5 la blitz. Determinarea și spiritul ei de luptătoare sunt premise solide pentru succese viitoare.

În grupa F14, Sara Șunea a terminat pe locul 4 la rapid, iar la blitz a reușit să urce pe podium, cucerind medalia de bronz. Colega ei, Aida Szász, a avut o evoluție constantă, apropiată de poziția de start.

Maia Moldovan (F16) a fost foarte aproape de medalie la ambele probe, încheind pe locul 4, după ce a pierdut runda decisivă. Revenită în competiții după o perioadă dedicată școlii, Maia a demonstrat că are resurse pentru a ataca podiumul în competițiile următoare.

Cel mai tânăr participant al echipei, Iosif Negrea (U8), în vârstă de doar 6 ani, a acumulat 3,5 puncte la rapid și 2,5 la blitz, într-un debut promițător la nivel național.

Grupa U10, cea mai numeroasă din concurs, a adus o nouă medalie pentru Maramureș: Matei Liga a obținut argintul la șah rapid, conducând mare parte din turneu. Viktor Szabó a încheiat pe locul 7 (5 puncte), iar Eric Fodor, după un început bun, nu a reușit să mențină ritmul până la final. La blitz, toți trei au acumulat experiență importantă, chiar dacă rezultatele nu au fost la același nivel: Matei și Viktor – 4 puncte, Eric – 2,5.

La U12, Patrick Dunca s-a clasat pe locul 4 la rapid și a avut un parcurs solid și la blitz (5 puncte). Alex Pașca (4,5 la rapid, 3,5 la blitz) și Răzvan Popa (3 puncte la rapid, 3,5 la blitz) au confirmat forma de concurs, situându-se aproape de pozițiile de start.

Categoria U14, una dintre cele mai competitive (cu patru maeștri FIDE la start), a adus o nouă medalie pentru Academia Maramureș. Andrei Năsui a obținut bronzul la șah rapid, în timp ce la blitz a încheiat pe locul 11. Marius Tătar, în formă bună, a terminat pe locul 10 la rapid și pe locul 5 la blitz, cu un câștig important de puncte ELO. Ștefan Butuza, de asemenea într-o formă solidă, a încheiat pe locul 9 la rapid.

Un bilanț pozitiv și multă încredere pentru viitor

Turneul a fost o bună oportunitate de evaluare și progres, atât pentru sportivi, cât și pentru antrenori. Medaliile obținute și evoluțiile aproape de podium confirmă munca intensă depusă în cadrul Academiei Maramureș.