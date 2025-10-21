Rugăciunile de pomenire a celor adormiți din cimitirele Parohiei ortodoxe Copalnic se vor desfășura după următorul program:
Sâmbătă, 1 noiembrie, ora 16.00 : Cimitirul din Dâmb
Duminică, 2 noiembrie, ora 14.00 : Cimitirul de pe Vale
Luni, 3 noiembrie, ora 16.00: Cimitirul de pe Jugăstrel
Sâmbătă, 8 noiembrie
ora 13.30 : Cimitirul fam. Florean de pe Dealul Copalnicului
ora 14.30: Cimitirul din Tarniță (Copalnic Deal)
Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească în pace!
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...Citeste mai mult
Lasă un răspuns