Rugăciunile de pomenire a celor adormiți din cimitirele Parohiei ortodoxe Copalnic se vor desfășura după următorul program:

Sâmbătă, 1 noiembrie, ora 16.00 : Cimitirul din Dâmb

Duminică, 2 noiembrie, ora 14.00 : Cimitirul de pe Vale

Luni, 3 noiembrie, ora 16.00: Cimitirul de pe Jugăstrel

Sâmbătă, 8 noiembrie

ora 13.30 : Cimitirul fam. Florean de pe Dealul Copalnicului

ora 14.30: Cimitirul din Tarniță (Copalnic Deal)

Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească în pace!