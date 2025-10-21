Luni, 20 octombrie, poliţiştii Serviciului Rutier au demarat o serie de activităţi pentru creşterea siguranţei pe drumurile publice şi reducerea numărului de accidente în care sunt implicaţi pietoni.

Acţiunea are loc la nivel naţional, fiind coordonată de Direcţia Rutieră şi inclusă în campaniile ROADPOL, urmărind consolidarea climatului de siguranţă rutieră şi responsabilizarea participanţilor la trafic.

Acţiunea are loc în contextul în care indisciplina pietonilor rămâne una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere. Un obiectiv al acţiunii este dispunerea măsurilor legale faţă de conducătorii auto care nu acordă prioritate de trecere pietonilor, depistarea pietonilor care îşi pun în pericol viaţa traversând ilegal, cât şi transmiterea unor mesaje preventive privind riscurile şi gravele consecinţe ale încălcării normelor rutiere.

Acţiunea se desfăşoară până la data de 26 octombrie şi activităţile se vor desfăşura pe drumurile publice din tot judeţul.

Poliţiştii reamintesc tuturor participanţilor la trafic importanţa respectării regulilor de circulaţie şi adoptării unui comportament preventiv. Subliniem faptul că poliţiştii nu pot fi prezenţi în fiecare intersecţie pentru a monitoriza traficul, însă dumneavostră puteţi fi atenţi şi precauţi la fiecare trecere pentru pietoni. Prevenirea incidentelor este cel mai adesea corelată cu respectarea regulilor, indiferent de calitatea pe care o aveţi atunci când vă deplasaţi pe drumul public.