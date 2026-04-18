Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației a fost reprezentat la faza națională a Olimpiadei Naționale de Fizică, desfășurată în perioada 6–10 aprilie, la Craiova, de elevii Ardelean Vlad Petru (clasa a VI-a) și Covrig Raul Alexandru (clasa a XI-a).

Dacă pentru Vlad aceasta a fost prima participare, Raul se află la a șasea prezență la etapa națională, obținând de fiecare dată rezultate remarcabile.

Cei doi elevi au obținut următoarele rezultate: Covrig Raul Alexandru – Premiul al II-lea MEC + Medalie de aur SRF, Ardelean Vlad Petru – Diplomă de participare.

În urma unei probe de baraj desfășurate pe parcursul a 5 ore, Raul Covrig a obținut un rezultat foarte bun, reușind calificarea în lotul lărgit de seniori pentru Olimpiada Internațională de Fizică. În perioada 27 aprilie – 3 mai, Raul va susține noi probe „de foc”, în urma cărora va fi stabilit lotul restrâns de seniori care va reprezenta România la Olimpiadele Internaționale de Fizică.