Respectarea regulilor de circulație nu este opțională, ci esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

Pe parcursul zilei de ieri, 17 aprilie a.c., polițiștii orașului Baia Sprie, sprijiniți de specialiștii Registrului Auto Român Maramureș au desfășurat o acțiune pe principalele artere de drum din raza de competență.

Scopul acțiunii a vizat menținerea siguranței pe drumurile publice și prevenirea accidentelor rutiere.

Pe parcursul acțiunii polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale ca urmare a nerespectării prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, în cazul a șase autoturisme a fost dispusă măsura reținerii certificatelor de înmatriculare până la remedierea abaterilor constatate.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate depășește suma de 10.000 de lei.

Un comportament preventiv și responsabil în trafic contribuie la protejarea vieții și la reducerea numărului de accidente rutiere.