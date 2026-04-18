Elevii care finalizează clasa a VIII-a și își doresc un parcurs educațional bazat pe valori, cunoaștere și dezvoltare personală sunt invitați să se înscrie la Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare.

Înscrierile au loc în perioada 13–15 mai, la secretariatul unității de învățământ. Evaluarea cunoștințelor de Religie este programată pentru 22 mai.

Instituția oferă elevilor nu doar o pregătire teologică solidă, ci și oportunități diverse de dezvoltare personală și profesională. Absolvenții pot urma cariere variate, în domenii precum educație, consiliere, asistență socială, cercetare, activități culturale sau chiar domeniul juridic ori structurile de ordine publică.

Reprezentanții seminarului subliniază că studiul teologiei ortodoxe contribuie la formarea caracterului și la dobândirea unor valori esențiale, îmbinând educația spirituală cu cea academică.

Pentru mai multe informații, cei interesați pot contacta unitatea de învățământ sau pot accesa pagina oficială a instituției.

Seminarul Teologic din Baia Mare își deschide porțile pentru o nouă generație de liceeni, oferind un cadru educațional echilibrat și orientat spre viitor.