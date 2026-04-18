Ieri, 17 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au identificat pe raza municipiului Baia Mare un bărbat, pe numele căruia Judecătoria Baia Mare a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Cel în cauză este condamnat să execute o pedeapsă privativă de libertate de 2 ani și 11 luni pentru infracțiuni săvârșite la regimul rutier.

Polițiștii au procedat la depunerea acestuia în Penitenciarul Baia Mare.