Elevii din Maramureș au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Națională de Religie – Cultul Ortodox (clasele IX–XII), desfășurată în perioada 15-19 aprilie 2026, la Reșița.

Cea mai notabilă performanță îi aparține elevei Tira Anastasia, din clasa a X-a E, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare, care a obținut nota 10 și premiul I, o distincție ce reflectă munca, seriozitatea și dedicarea sa.

Lotul participant a fost alcătuit din patru eleve de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare, pregătite de profesoara Tira Laura, precum și o elevă de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș, coordonată de profesoara Gherman Adriana.

Rezultatele obținute confirmă nivelul ridicat de pregătire al elevilor și implicarea cadrelor didactice. Reprezentanții unităților de învățământ au transmis felicitări tuturor participanților, dar și profesorilor coordonatori pentru sprijinul acordat.

Elevilor li se urează succes în continuare și noi performanțe la competițiile viitoare.