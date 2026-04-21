Societatea VITAL S.A. ia toate măsurile necesare pentru ca apa să ajungă în condiții corespunzătoare la utilizator, însă, independent de voința noastră, pot apărea situații în care apa prezintă turbiditate, având drept cauză principală scurgerile pline de aluviuni de pe zonele mai înalte, cauzate de ploile din ultimele ore. În situația dată, calitatea apei brute din sursa ce alimentează cartierul Băița, oraș Tăuții Măgherăuș, a fost semnificativ afectată, fiind înregistrate depășiri ale parametrilor care nu permit tratarea apei conform normelor sanitare. Mai mult, acestea au condus și la colmatarea captării apei.

În aceste condiţii, vă informăm există posibilitatea ca apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate pentru locuitorii din cartierul Băița, oraș Tăuții Măgherăuș. Recomandăm să nu se utilizeze apa la funcționarea mașinilor de spălat sau a centralelor termice, până la dispariția turbidității acesteia.

Furnizarea apei va fi reluată imediat ce turbiditatea la sursă va scădea la un nivel ce va permite tratarea apei! Aducem la cunoștința utilizatorilor că am mobilizat toate resursele materiale și umane și facem tot ce ne stă în putință să limităm intervalul de timp, în care apa distribuită nu se va încadra în parametri.

Relații suplimentare pot fi obținute la dispeceratul societății, tel. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372/752661.