Angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș au intervenit pe râul Săsar, în municipiul Baia Mare, pentru a îndepărta două saltele și mai multe deșeuri aruncate ilegal în albie.

Acțiunea face parte din demersurile constante de întreținere și protejare a cursurilor de apă, în vederea menținerii acestora curate și funcționale. Reprezentanții instituției au transmis aprecieri echipelor implicate pentru promptitudinea și responsabilitatea de care au dat dovadă.

Totodată, autoritățile reamintesc că depozitarea deșeurilor în albiile râurilor este ilegală și poate avea consecințe grave asupra mediului și siguranței comunității.

Cetățenii sunt îndemnați să adopte un comportament responsabil și să contribuie la protejarea apelor și a mediului înconjurător.