De pe masa de sărbători nu pot lipsi tradiționalii cârnați, iar mosul de preparare diferă de la o regiune la alta, de la un bucătar la altul. Multe dintre ele sunt „secret de familie” și se transmit din generație în generație.

celebrul chef Adrian Hădean, originar din Maramureș, a postat pe pagina personală de pe o rețea de socializare rețeta lui de cîrnați.

„750 de grame de carne macră, 250 de grame de slană crudă, 18 grame de sare, 15 grame usturoi făcut pastă, 8 grame boia, 4 grame piper măcinat. Se frământă bine, se lasă la rece o vreme, apoi se frământă iar. Asta e rețeta familiei noastre pentru un kilogram de cârnați. Pasta obținută (nu chiar ca aia de mici, că folosim o sită mai mare la mașina de tocat carne) se introduce în intestinele curățate bine, care se înțeapă din loc în loc în timpul umplerii. Cârnații se lasă la scurs și zvântat, se dau la fum rece de 2-3 ori, apoi se atârnă să-i bată aerul până se usucă”, a scris Hădean.

Sute de internauți au apreciat rețeta și au comentat.