În această perioadă, când circulația și comercializarea produselor alimentare sunt ridicate, inspectorii ANSVSA sunt prezenți zilnic în teren pentru a verifica respectarea normelor de igienă, trasabilitate, etichetare și menținerea lanțului termic, intervenind prompt ori de câte ori sunt identificate nereguli. Acțiunile vizează atât protejarea sănătății publice, cât și prevenirea comerțului ilegal care poate favoriza răspândirea Pestei Porcine Africane (PPA).

În total, în perioada 13–23 decembrie 2025, ANSVSA a efectuat 6.599 de acțiuni de control, aplicând 579 de sancțiuni contravenționale în valoare cumulată de 4.404.420 de lei. De asemenea, au fost emise 293 de avertismente, 9 ordonanțe de suspendare a activității (OSA) și 1 ordonanță de interzicere a activității (OIA) și a fost dispusă reținerea oficială a 2.535 kg de produse.

Rezultatele controalelor în unități alimentare și în trafic (13–23 decembrie 2025)

În intervalul 13–23 decembrie 2025 au fost verificate 5.498 de unități (rețele comerciale, magazine alimentare, unități de procesare carne/lapte, depozite, pescării, cofetării/patiserii, unități de panificație, alimentație publică, piețe agroalimentare), precum și 235 de transporturi/transportatori, prin controale în trafic.

Măsuri aplicate:

497 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.770.620 de lei

225 de avertismente

8 ordonanțe de suspendare a activității (OSA) și 1 ordonanță de interzicere a activității (OIA)

reținere oficială și dirijare către neutralizare a 2.521 kg produse (de origine animală și nonanimală), în valoare de 98.447 de lei

Cele mai frecvente neconformități au vizat: condiții de igienă și întreținere necorespunzătoare, comercializare în spații neautorizate, lipsa documentelor sanitar-veterinare, nerespectarea condițiilor de depozitare, etichetare și trasabilitate, precum și neconcordanțe între situația din teren și documentele de proveniență.

Controale la depozite de legume-fructe (13–23 decembrie 2025)

În perioada 12–23 decembrie 2025 au fost controlate 170 de unități (depozite legume-fructe), pentru loturi provenite din țări terțe și/sau din comerț intraunional.

Măsuri aplicate:

14 sancțiuni contravenționale, în valoare de 98.400 lei

16 avertismente

1 ordonanță de suspendare a activității

Controale tematice în benzinării

În luna decembrie 2025 au fost efectuate 696 de controale în benzinării, privind manipularea, depozitarea și eliminarea subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU), precum și a deșeurilor rezultate din activitățile de preparare și servire a alimentelor.

Măsuri aplicate:

68 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 535.400 de lei

52 de avertismente

reținere oficială a 14 kg de produse

„Vreau să asigur pe toată lumea că inspectorii ANSVSA verifică zi de zi și veghează la siguranța alimentară, atât prin consiliere și îndrumare, cât și prin controale riguroase, iar acolo unde se impune sancționăm fără ezitare operatorii economici care nu respectă regulile. Siguranța alimentelor începe cu informarea și cu decizii responsabile.” -președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu

Prin prezența zilnică în teren și prin intervenții ferme ori de câte ori este necesar, ANSVSA se asigură că produsele puse în vânzare respectă cerințele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, astfel încât consumatorii să cumpere și să consume în condiții de încredere și protecție.