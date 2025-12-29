Începând cu 2026, pe lângă parcările publice și parcările de reședință, în Municipiul Baia Mare vor exista și „parcări roșii”. Sunt tot parcări publice, dar cu un regim aparte.

‼️ 𝐄𝐥𝐞 𝐯𝐨𝐫 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐚 𝐟𝐢 𝐟𝐨𝐥𝐨𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐢̂𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐚𝐥𝐮𝐥 𝟎𝟖:𝟎𝟎 – 𝟏𝟔:𝟑𝟎 𝐝𝐢𝐧 𝐳𝐢𝐥𝐞𝐥𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮𝐦𝐚𝐢 𝐜𝐮 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚̆𝐫𝐢𝐢, 𝐩𝐞 𝐛𝐚𝐳𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭/ 𝐨𝐫𝐚̆, 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐚𝐥 𝐧𝐞𝐟𝐢𝐢𝐧𝐝 𝐯𝐚𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐛𝐨𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐚̆𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐜𝐮 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚̆.

Parcările publice care vor primi statut de „parcări roșii” sunt situate în zonele aglomerate din oraș sau în preajma unor instituții publice și au ca scop să ofere mai multor cetățeni accesul și posibilitatea de a-și rezolva treburile fără a fi nevoiți să caute în neștire un loc de parcare.

Iată lista parcărilor roșii:

✅ Parcarea Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr.37 (20 de locuri).

✅ Str. Culturii, între str. 9 Mai și Universitatea „Vașile Goldiș”, respective între str. Florilor și bld. Regele Mihai I.

✅ Str. Podul Viilor;

✅ Str. Gheorghe Șincai, de la Podul Viilor, până la str. Andrei Mureșianu (pe ambele părți, stânga-dreapta);

✅ Str. Crișan, în față la Teatrul Municipal, în față la Biserica „Sfântul Nicolae” și la Tribunalul Maramureș;

✅ Parcarea Magazin Maramureșul;

✅ Bld. Regele Mihai I, între str. Culturii și bld. Unirii;

✅ Bld. Regele Mihai I, în dreptul imobilului nr.8;

✅ Bld. Unirii, între CEC și str. Munteniei;

✅ Str. Școlii (pe ambele părți, stânga-dreapta), între str. Progresului și Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte;

✅ Bld. Traian, între bld. Unirii și Muzeul de Mineralogie;

✅ Bld. Republicii, zona Confstar și Palatul de Justiție;

✅ Str. Vasile Lucaciu, în față la Spitalul de Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, respective în parcarea din zona Centrului de Sănătate Mintală;

✅ Str. Gheorghe Șincai, de la BRD până la locurile de încărcare pentru mașini electrice din fața Prefecturii.

𝐏𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐯𝐚 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐚 𝐟𝐢 𝐟𝐚̆𝐜𝐮𝐭𝐚̆ 𝐥𝐚 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐚𝐱𝐚𝐭, 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥 𝐬𝐚𝐮 𝐒𝐌𝐒, 𝐢𝐚𝐫 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐟𝐞𝐥𝐞 𝐫𝐚̆𝐦𝐚̂𝐧 𝐧𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢𝐦𝐛𝐚𝐭𝐞: 𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐚𝐫𝐞 𝟑𝟎 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 – 𝟑 𝐥𝐞𝐢; 𝟏 𝐨𝐫𝐚̆ – 𝟓 𝐥𝐞𝐢; 𝟐 𝐨𝐫𝐞 – 𝟖 𝐥𝐞𝐢, 𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐭𝐨𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐚𝐥𝐮𝐥 𝟎𝟖.𝟎𝟎-𝟏𝟔.𝟑𝟎 – 𝟐𝟓 𝐥𝐞𝐢.

În perioada următoare parcările indicate mai sus vor fi marcate și semnalizate corespunzător, abia apoi urmând să primească statutul de parcări roșii.