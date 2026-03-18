Protopopiatul Vișeu a organizat campania de donare de sânge „Donează sânge, salvează o viață”, la care au participat preoți, monahi și credincioși dornici să ofere o șansă la viață celor aflați în suferință.

Evenimentul a fost susținut de părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal, și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier și misionar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Campania a fost coordonată de părintele protopop Dinu Horațiu Brici și de părintele Vasile Bocicorec, preot caritativ la Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus.

Aproximativ 100 de participanți au donat sânge, demonstrând că iubirea față de aproapele se poate transforma în fapte concrete. O singură donare poate salva până la trei vieți, iar pentru pacienții aflați în spitale acest gest poate face diferența dintre viață și moarte.

Prin această inițiativă, comunitatea din Vișeu a transmis un mesaj puternic de solidaritate, responsabilitate și generozitate, arătând că atunci când oamenii se unesc pentru bine, speranța și viața pot fi dăruite mai departe.

Mulțumim tuturor participanților care au arătat că gesturile mici pot salva vieți.