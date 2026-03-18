Societatea VITAL S.A. anunță întreruperea furnizării apei potabile în data de 18 martie, între orele 09.00 – 18.00, pe strada 8 Martie din municipiul Baia Mare, în vederea devierii conductei de alimentare cu apă potabilă Dn 250mm. Pe durata lucrării se va resimții presiune scăzută la consumatorii de pe străzile Forestierului și Cărămizilor.

Rugăm consumatorii să-și asigure rezervele de apă necesare pe perioada întreruperii.

La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz recomandăm clienților să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Societatea VITAL S.A. solicită înțelegere din partea utilizatorilor pentru disconfortul creat și le reamintește că lucrările sunt realizate în beneficiul lor pe termen lung, prin realizarea acestora urmărindu-se îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei potabile, asigurarea debitului de alimentare și a calității apei, reducerea pierderilor în rețeaua de distribuție, siguranța și continuitatea furnizării serviciilor.

Pentru informaţii suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la Dispeceratul VITAL S.A. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661.