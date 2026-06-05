Duminică, 7 iunie, începând cu ora 15:00, copiii sunt invitați la o după-amiază plină de activități, surprize și momente de bucurie în cadrul evenimentului „Ziua Copilului”, organizat la Baia Mare.

Biserica Ortodoxă Română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Baia Mare pregătește un eveniment special dedicat celor mici, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Manifestarea va începe la ora 15:00 și va aduce împreună copiii, părinții și comunitatea într-un cadru festiv și prietenos.

Printre atracțiile evenimentului se numără prezența invitatului special, Clovnul Fratellino, care va oferi momente de divertisment, jocuri și surprize pentru cei mici. Programul include și activități recreative variate, precum jocuri interactive, pictură pe față și alte surprize pregătite de organizatori.

Evenimentul își propune să ofere copiilor o experiență memorabilă, plină de zâmbete și voie bună, într-un spațiu sigur și primitor, unde familia și comunitatea se reunesc pentru a sărbători copilăria.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe și să se bucure de atmosfera de sărbătoare dedicată copiilor.