Asociația Invictus Maramureș organizează evenimentul „Ștafeta Veteranilor Invictus 2025” și solicită instituirea unor restricții de circulație în vederea desfășurării traseului de alergare.

Au fost aprobate următoarele măsuri:

• Miercuri, 22 octombrie 2025, în intervalul orar 15:00 – 16:00, pe traseul: Semilună – Bd. Regele Mihai I – Bd. Decebal – Bd. Independenței – Str. Victoriei – Monumentul Ostașului Român;

• Vineri, 24 octombrie 2025, în intervalul orar 09:00 – 10:00, pe traseul: Monumentul Ostașului Român – Str. Victoriei – Bd. Independenței – ieșirea din oraș, zona Dura.

La eveniment se vor alătura veterani din teatrele de operațiuni, iar desfășurarea activității va fi sprijinită de Poliția Locală Baia Mare și Poliția Municipiului Baia Mare – Biroul Rutier pentru asigurarea condițiilor de siguranță pe întreg traseul manifestaților.