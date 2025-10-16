Povestea Mariei Olah este una care ne amintește că talentul nu are granițe, dar rădăcinile rămân mereu vii. Deși s-a născut și a crescut în Spania, acolo unde părinții săi — originari din Baia Mare — s-au stabilit în urmă cu mai mulți ani, Maria nu și-a uitat niciodată originile. Astăzi, tânăra fotbalistă duce mai departe pasiunea pentru sport a familiei sale, moștenită de la tatăl ei, care a fost la rândul său fotbalist.

Ajunsă la doar 18 ani o jucătoare de bază a echipei feminine Atletico Madrid, Maria evoluează pe posturile de extremă dreapta și vârf, fiind apreciată pentru viteză, determinare și inteligență în joc. Performanțele sale i-au adus nu doar recunoașterea clubului spaniol, ci și convocarea la echipa națională feminină U19 a României, sub comanda selecționerului Constantin Olariu.

România U19, dublă amicală cu Suedia U18 la Buftea

În perioada 20–28 octombrie, reprezentativa feminină U19 a României va disputa o „dublă” amicală pe teren propriu, împotriva echipei naționale a Suediei U18.

Ambele meciuri vor avea loc la Centrul Național de Fotbal Buftea și vor putea fi urmărite în direct pe canalul de YouTube FRF TV.

Programul partidelor:

Sâmbătă, 25 octombrie, ora 17:00: România WU19 – Suedia WU18

Marți, 28 octombrie, ora 11:00: România WU19 – Suedia WU18

Selecționerul Constantin Olariu a convocat un lot de 20 de jucătoare, printre care și Maria Olah (Atletico Madrid, Spania), semn al încrederii în potențialul acestei generații.

Drumul spre calificările Ligii B

După meciurile amicale cu Suedia, junioarele U19 se vor pregăti pentru calificările din Liga B, care vor începe în luna noiembrie.

România a fost repartizată în Grupa B3, alături de Ucraina, Bosnia și Herțegovina și San Marino. Turneul se va disputa în Bosnia, între 23 noiembrie și 2 decembrie, iar tricolorele vor lupta cu un singur obiectiv: revenirea în Liga A.

Programul meciurilor din Grupa B3:

26 noiembrie: România – San Marino

29 noiembrie: România – Bosnia & Herțegovina

2 decembrie: Ucraina – România

Mândrie pentru Baia Mare și Maramureș

Convocarea Mariei Olah în naționala României U19 nu este doar o bucurie personală, ci și o mândrie pentru Baia Mare și pentru Maramureș, care dau lumii sportive o nouă generație de tineri talentați.

Maria demonstrează că pasiunea și disciplina pot duce departe, chiar și atunci când drumul începe la mii de kilometri de casă.

Îi urăm mult succes în tricoul României și suntem mândri că reprezintă Baia Mare și Maramureșul la cel mai înalt nivel al fotbalului juvenil feminin.

Maria Olah nu e doar o jucătoare promițătoare — e dovada vie că valorile românești, odată cultivate, pot străluci oriunde în lume.