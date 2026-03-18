Primarul comunei Lăpuș, Cristina Buda, anunță organizarea unui eveniment cultural deosebit dedicat tradiției și memoriei colective locale.

„REÎNTOARCEREA” – întâlnire cu profesorul Grigore Leșe

Evenimentul va avea loc miercuri, 25 martie 2026, de la ora 16:00, și își propune să readucă împreună generații diferite ale comunității lăpușene, într-un cadru încărcat de emoție și semnificație.

Momentul central îl reprezintă reîntâlnirea profesorului Grigore Leșe cu membrii primului cor din comună care a reușit, în trecut, performanța de a ajunge pe podium la nivel național.

Potrivit edilului, evenimentul este „o provocare interesantă” și, în același timp, „un moment ce aduce plus-valoare comunității”, fiind gândit ca o celebrare a tradițiilor, culturii și identității locale.

Primarul îi invită pe toți lăpușenii să participe în număr cât mai mare și să îmbrace straie de sărbătoare, pentru a retrăi împreună amintiri prețioase alături de foști profesori, cadre didactice actuale și toți cei care prețuiesc valorile autentice ale zonei.