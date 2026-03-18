Victorie istorică pentru municipiul Baia Mare După ani de degradare și procese îndelungate Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv ca clădirea simbol din centrul orașului să treacă în proprietatea orașului.

Această decizie marchează începutul unui nou capitol pentru patrimoniul local.

Stop degradării:

clădirea nu va mai continua să se deterioreze

Siguranță se poate demara expertiza tehnică și consolidarea prin programul guvernamental pentru reducerea riscului seismic

Cultură spațiul urmează să fie redat circuitului cultural acolo unde îi este locul pentru comunitate.

Casa de Cultură a Sindicatelor din Baia Mare, situată pe Bulevardul Independenței nr. 4, reprezintă unul dintre principalele repere culturale ale orașului. Construită în anul 1971, instituția găzduiește numeroase evenimente artistice, culturale și conferințe, fiind un spațiu esențial pentru viața comunității locale.

Clădirea dispune de o sală mare de spectacole cu o capacitate de aproximativ 700 de locuri, dar și de alte săli polivalente, adaptate pentru diverse activități culturale și educaționale.

De-a lungul timpului, zona în care este amplasată a cunoscut o dezvoltare continuă, iar instituția a rămas un punct de atracție pentru publicul din întreg județul Maramureș.

Casa de Cultură a Sindicatelor funcționează sub egida Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România, contribuind activ la promovarea culturii și a evenimentelor artistice la nivel local și regional.