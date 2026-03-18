Consiliul Local Baia Mare a aprobat cheltuirea a până la 50.000 de lei pentru un raport juridico-financiar care ar trebui să lămurească, o dată pentru totdeauna, dacă Primăria merge mai departe în instanță sau închide litigiile cu S.C. Piața Aliment S.A. printr-o tranzacție.

Administrația locală vrea o analiză clară a șanselor de câștig în procesele aflate pe rol, pe baza probelor existente și a deciziilor din cazuri similare. În paralel, se vor face calcule concrete: cât costă continuarea proceselor, ce riscuri există și ce impact ar avea asupra bugetului local.

Un punct sensibil este suma de 2,1 milioane de euro, discutată în negocieri, care trebuie justificată din punct de vedere juridic și economic, în contextul cheltuirii banilor publici. Decizia vine după ce Primăria a făcut un pas înapoi. În urmă cu aproximativ trei luni a fost formată o comisie de negociere, însă proiectul de hotărâre a fost retras după ce au apărut întrebări legate de legalitatea unei eventuale înțelegeri.

Raportul trebuie realizat rapid, până la finalul lunii martie, când Consiliul Local ar urma să primească o nouă propunere privind stingerea litigiilor și eliberarea amplasamentelor din piețele Izvoare, Albina și Bilașcu.