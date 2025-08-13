Campionul european de box, Renato Nica, 16 ani, a băgat în spital un alt sportiv de la secția de kikboxing. Incidentul a avut loc luni noaptea, în fața unei săli de jocuri. Nica, antrenat de celebrul Relu Auraș, a fugit din cantonamentul de la Onești pentru a se răzbuna pe Sava Bogdan Nasim.

Se pare că scandalul ar fi pornit de la o fată. Tatăl victimei a fost cel care a postat imaginile în mediul online. Din acestea se vede cum Nica îl lovește pe puștiul de 16 ani de două ori, extrem de tare. Apoi i-a mai dat și un șut în stomac. Cei prezenți au intervenit, dar pentru Nasim a fost prea târziu suferind o fractură nazală.

Agresorul s-a ales cu dosar penal.

„Avem un program bine stabilit, ne pregătim așa cum trebuie pentru viitoarele competiții. Băieții au liber seara între orele 19 și 22. Îi verificăm de câteva ori după stingere, dar nu putem să stăm prin camere toată noaptea. El a fugit mai târziu cu un prieten cu mașina, n-a știut nimeni nimic. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, un eveniment cu care nu m-am mai confruntat niciodată în zeci de ani de carieră!

S-au luat de la o fată și s-au bătut ca proștii”, spune pentru GSP antrenorul lotului olimpic, Relu Auraș.

Antrenorul susține că elevul său ar fi reacționat după ce a fost amenințat cu un briceag.

„N-avea voie să facă așa ceva, chiar dacă ar fi avut dreptate! Noi le repetăm de o mie de ori să se controleze în viața privată, să nu folosească pumnul, să nu-și facă dreptate apelând la forța fizică”, a mai spus Auraș.

Renato Nica va fi exclus din sport

Bogdan Nasim Sava este sportiv la secția de kickboxing de la CSM Bacău. Tatăl băiatului a fost cel care a postat imaginile. Acesta a făcut și plângere la poliție.

„Băiatul ăsta care l-a lovit are o prietenă, care s-a întâlnit cu fiul meu la festivalul de la Insulă. De atunci tot îl urmărește. Luni seară a venit la o sală de jocuri unde se duce mai des fiul meu, însoțit de mai mulți prieteni și l-au scos afară. El nu a ripostat, deși face kickboxing. Erau și mulți, iar el e cuminte, antrenorul Mardare l-a învățat să nu riposteze în situații din astea. L-a lovit pe nepregătite, putea să se întâmple ceva mult mai grav”, a declarat tatăl victimei, Bogdan Sava, pentru ziaruldebacau.ro.