Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare” ne invită să sărbătorim Sfânta Maria Mare și Ziua Națională a Maramureșului și să descoperim arta, tradiția și poveștile Maramureșului la muzeu.

Vineri, 15 august, intrarea la muzeu este gratuită pentru toți vizitatorii.

Ce putem vedea: expoziția permanentă „Centrul Artistic Baia Mare. Repere Europene între tradiții și inovații”, expoziția temporară „UTOPIA” – Dalina Bădescu, lucrarea lunii – „Pereche maramureșeană” – Traian Bilțiu-Dăncuș, microexpoziția „Ritmuri interioare” – Teglaș Alexandra-Daria.