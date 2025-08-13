Un incident grav ar fi avut loc în această seară în centrul municipiului Baia Mare. Potrivit unor surse locale, un bărbat de cetățenie franceză ar fi intrat cu o dubă în Piața Libertății, punând în pericol siguranța cetățenilor aflați în zonă.

Martorii povestesc că momentul a fost de-a dreptul halucinant: vehiculul ar fi pătruns într-o zonă pietonală aglomerată, unde se aflau terase și numeroși localnici.

„Cetățenii se apără singuri, poliția nu există! Poliția a venit după 10 minute, timp în care putea să intre cu duba în toate terasele. Demisia comandantului IPJ și a prefectului! Să le fie rușine.”, a adăugat un martor al incidentului”

În lipsa unei intervenții rapide a poliției, oamenii ar fi fost nevoiți să se protejeze singuri.

Până la această oră, autoritățile nu au emis un comunicat oficial cu privire la acest incident. Nu se cunosc detalii despre posibile victime sau despre motivația șoferului.

Știrea este în curs de actualizare.