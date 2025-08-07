Comunitatea artistică din Țara Lăpușului se reunește într-un eveniment cultural de excepție: vernisajul expoziției de pictură și sculptură „Reflexii din Lăpuș – Artă în diversitate”, care va avea loc sâmbătă, 17 august, de la ora 17:00, la Centrul Recreațional din Târgu Lăpuș (Str. Doinei, nr. 15B).

Evenimentul aduce în prim-plan lucrările a 17 artiști plastici originari din Țara Lăpușului, unii consacrați, alții creatori amatori pasionați, uniți prin autenticitate și expresivitate:

Nuțu Bota, Petru Bumb, Cristina Sel, Laura Farcaș, Andrei Gyurko, Nicolae Șerban, Cristina Gît, Mihaela Șleam, Cătălin Buda, Camelia Pop, Delia Perța, Gabriela Burzo, Andreea Coste, Camelia Man, Daniela Buda, Monica Bot, Crina Muțiu.

Expoziția este o celebrare a diversității artistice locale – fără o temă impusă, lucrările se conturează ca o conversație vizuală între stiluri, stări și perspective: de la peisaje lirice și compoziții introspective, până la abstracțiuni simbolice și explorări profund personale.

„Reflexii din Lăpuș” este, totodată, o mărturie vie a spiritului lăpușean: liber, creativ și profund conectat la natură, tradiție și emoție.

📍Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei Orașului Târgu Lăpuș și al Casei de Cultură „Vasile Grigore Latiș”, în colaborare cu Atelierul de Pictură Cristina Sel.

Intrarea este liberă.

Vă așteptăm cu drag să descoperiți arta Lăpușului în toată splendoarea ei!