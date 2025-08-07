În timp ce acționa pentru supravegherea traficului rutier pe DN1C, un polițist a observat flăcări izbucnite la marginea pădurii.

Fără a sta pe gânduri, agentul a oprit autospeciala și a intervenit rapid cu extinctorul din dotare, reușind să oprească propagarea focului.

Intervenția promptă a polițistului a prevenit un potențial incendiu de proporții.

Bărbatul care a aprins focul a fost identificat, iar în cauză urmează a fi luate măsurile legale.

Imaginile nu reflectă o misiune aparte, ci angajamentul polițiștilor de a fi prezenți acolo unde este nevoie, mai ales în situații de urgență.

Le reamintim cetățenilor că cei care provoacă astfel de incidente pot răspunde penal sau contravențional.