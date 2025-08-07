În cursul zilei de ieri, 6 august, poliţiştii din Borşa au organizat o acţiune împreună cu reprezentanţi ai Registrului Auto Român Maramureş, atât pentru depistarea persoanelor care conduc autovehicule cu defecţiuni tehnice, cât şi pentru creşterea vizibilităţii pe drumurile publice şi implicit prevenirea producerii accidentelor rutiere.

Au fost oprite pentru verificări peste 20 de autovehicule. Ca urmare a verificărilor au fost aplicate şase sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproximativ 1.600 de lei. Ca măsură complementară s-a dispus reţinerea a trei certificate de înmatriculare.

De asemenea, poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările după ce au depistat un tânăr de 29 de ani care conducea un autoturism, fără a deţine permis de conducere. De asemenea, verificările poliţiştilor au relevat că autoturismul condus nu este înmatriculat.