Corpul Național al Polițiștilor a acordat o Diplomă de Merit agentului principal de poliție Ioan Hera, din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de sub Munte – ITPF Sighetu Marmației, în semn de apreciere pentru implicarea deosebită în sprijinul comunității.

În afara orelor de program, agentula intervenit cu promptitudine într-o situație de urgență din Munții Maramureșului, salvând patru persoane aflate într-un autoturism căzut într-o râpă. Una dintre victime, aflată în stare de inconștiență, a fost resuscitată chiar de Ioan Hera, care a rămas la locul accidentului până la sosirea echipelor de prim ajutor.

Spirit civic, profesionalism și curaj – aceste valori au fost demonstrate cu prisosință în această intervenție care a făcut diferența între viață și moarte.

Distincția a fost înmânată de către reprezentanții Consiliului Teritorial al Corpului Național al Polițiștilor de pe lângă Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației.

Corpul Național al Polițiștilor subliniază importanța implicării polițiștilor, inclusiv în afara atribuțiilor de serviciu, și promovează recunoașterea publică a celor care acționează cu onoare, responsabilitate și devotament.