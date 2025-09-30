Astăzi îi spunem La mulți ani! lui Korponay Ferenc, antreprenor băimărean cu un parcurs remarcabil și un exemplu de implicare în viața comunității locale.

Prin munca, inițiativele și dedicarea sa, Korponay Ferenc a demonstrat că spiritul antreprenorial nu se rezumă doar la afaceri, ci și la responsabilitate față de oameni, față de oraș și față de valorile care ne unesc. În spatele realizărilor sale se află nu doar viziunea unui profesionist, ci și generozitatea unui om care a înțeles cât de important este să sprijini dezvoltarea comunității.

De-a lungul anilor, s-a implicat în proiecte care au adus plusvaloare Băii Mari și nu numai, a susținut inițiative culturale și sociale, a investit energie și resurse pentru ca orașul nostru să fie un loc mai bun pentru toți. Pentru aceste merite, îi suntem recunoscători și îi transmitem toată aprecierea noastră.

La ceas aniversar, îi dorim sănătate, împliniri alături de cei dragi și puterea de a continua să inspire prin exemplul său.

La mulți ani, Korponay Ferenc!