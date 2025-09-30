Sub îngrijirea Electro Sistem srl (Blasko Ștefan) apare în lumina tiparului ediția bilingvă Cărticica meșteșugului de bucătar, publicată la Cluj, în 1698, de Misztótfalusi Kis Miklós. Textul maghiar a fost îngrijit de dr. Varga András, cercetător la Universitatea din Szeged, traducerea în limba română aparține lui Szász Auguszta, iar conceptul grafic și redactarea lui Pintér Zsolt.

Evenimentul va avea loc miercuri, 1 octombrie,ncepând cu ora 17:00, în Tăuții Mâgherăuș, la Muzeul memorial Misztótfalusi Kis Miklós.