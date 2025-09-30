Preasfințitul Părinte Vasile, alături de peste 60 de preoți, persoane consacrate și credincioși din Eparhia de Maramureș au participat la funeraliile Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan, luni, 29 septembrie 2025, în catedrala „Sfânta Treime” din Blaj.

A fost prezentă, de asemenea, familia numeroasă a Cardinalului din Ferneziu – Baia Mare, cu care Preafericirea Sa a rămas în strânsă legătură până în ultimele clipe ale vieții.

La ceremonia funerară au participat: Eminența Sa Cardinalul Claudio Gugerotti, Prefect al Dicasterului pentru Bisericile Orientale, Excelența Sa Giampiero Gloder, Nunțiul Apostolic, Episcopii Catolici din România, dar și Excelența Sa, Domnul Președinte al României, Nicușor Dan, miniștri și autorități, între care și Domnul Ministru Secretar de Stat pentru Culte, Vasile Olinici.

Un mesaj din partea Sfântului Părinte Papa Leon al XIV-lea a fost citit de Nunțiul Apostolic Giampiero Gloder, mesaj prin care Suveranul Pontif a transmis Binecuvântarea Sa Apostolică tuturor celor îndurerați: „Doresc să îmi exprim apropierea față de preoții și credincioșii acestei Biserici Greco-Catolice al cărei Părinte și călăuzitor a fost Preafericirea Sa, precum și față de membrii familiei și de toți cei care îi plâng plecarea dintre noi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru exemplara mărturie a acestui fiu credincios al Bisericii, care nu a șovăit nici chiar în vremuri de persecuție”.

De asemenea, Eminența Sa Cardinalul Claudio Gugerotti a ținut o alocuțiune în care a transmis: „Astăzi îi aducem ultimul omagiu pământesc Eminenței Sale Cardinalul Lucian Mureșan, Mitropolit de Făgăraș și Alba Iulia și Întâistătător al Bisericii Greco-Catolice din România. Este o zi cu valoare istorică, o zi de răscruce în istoria acestui popor și a credinței sale. Această zi marchează apusul pământesc al acelei generații care a mărturisit credința creștină până la cele mai cumplite suferințe, așa cum vom asculta în mesajul Sfântului Părinte Leon al XIV-lea, care va fi prezentat de Nunțiul Apostolic…”





La rândul său, Excelența Sa, Domnul Președinte al României, Nicușor Dan, a transmis: „Transilvania n-ar fi azi ce este fără comunitatea și Biserica Greco-Catolică, România n-ar fi azi ce este fără comunitatea și Biserica Greco-Catolică și noi n-am fi azi ceea ce suntem fără comunitatea și Biserica Greco-Catolică….”.

A fost o zi istorică pentru Biserica Greco-Catolică din România, care, așa cum a transmis Sfântul Părinte Papa Leon, marchează „pierderea slujitorului său bun și prevăzător care a știut să își ofere viața chiar și în suferință, încredințându-se cu deplină încredere Tatălui Ceresc”.