Expoziția permanentă de orologerie „La pas cu Timpul în universul ceasului” este deschisă publicului larg spre vizitare începând de vineri, 8 august.
Această expoziție, de mult așteptată de publicul băimărean și nu numai, vine în fața dumneavoastră cu aceeași colecție de ceasuri dar îmbogățită și prezentată într-o ambianță de excepție.
Pentru publicul interesat este disponibilă și o publicație culturală dedicată expoziției permanente de orologerie.
