Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Borș au depistat în cadrul activităților de control un autoturism căutat de autorităţile din Italia. Șoferul avea și dreptul de a conduce suspendat.

În data de 22.02.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Borș au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicație din apropierea frontierei. În cadrul acestora, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în România, condus de un cetățean român.

Cu ocazia verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind „bun căutat pentru confiscare”, alertă introdusă de autoritățile din Italia. Totodată, s-a constatat că șoferul autoturismului are dreptul de a conduce suspendat.

Autoturismul, estimat la o valoare de 50.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituţiei, iar în cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire și conducerea unui vehicul având permisul de conducere suspendat, la finalizarea acestora urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.