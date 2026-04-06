Târgu Lăpuș nu e nedreptățit. E lăsat fără direcție Există o tentație comodă în administrație: să dai vina pe „guvern”, pe „context”, pe „vremuri”. Dar cifrele, atunci când sunt citite corect, spun altceva. Spun cine poate și cine nu poate. Târgu Lăpuș pierde -830 de mii de lei din buget într-un singur an. Este al doilea cel mai afectat oraș din județ. O realitate rece, contabilă, dar care spune mult mai mult decât pare. Pentru că nu vorbim doar despre bani. Vorbim despre capacitatea unei administrații de a-și apăra comunitatea.

Nu e o problemă că un primar apare lângă Ilie Bolojan. Dimpotrivă, relația cu puterea centrală ar trebui să fie un avantaj. Dar doar dacă produce ceva concret. Dacă aduce bani, proiecte, soluții. Altfel, rămâne doar o fotografie. Iar la Târgu Lăpuș, fotografia a devenit substitut pentru administrație.

În oraș totul e într-o zonă gri. Nu se creează locuri de muncă. Oamenii pleacă, unul câte unul, spre străinătate, nu din ambiție, ci din lipsă de alternative. Economia locală nu oferă stabilitate, iar administrația nu oferă perspectivă. Lucrurile mici, care țin de normalitate, sunt și ele blocate. Târgul de animale nu se deschide. Activități tradiționale, care țin comunitatea vie, sunt lăsate să dispară. Totul pare greu, întârziat, nefuncțional.

Și asta e, de fapt, problema.Pentru că în alte orașe, chiar și atunci când pierderile bugetare sunt mai mari, există reacție. Există presiune pe guvern, există proiecte, există o luptă pentru fiecare leu. Există administrații care nu acceptă să piardă. Exemplu Borșa. Exemplu Cavnic. Și lista poate continua!

La Târgu Lăpuș nu se vede această luptă. Se vede, în schimb, o liniște periculoasă. O acceptare. Un primar nu este ales pentru a apărea bine în poze. Este ales pentru a negocia, pentru a insista, pentru a deranja dacă e nevoie. Pentru a aduce rezultate, nu pentru a le explica lipsa.

Problema Târgu Lăpuș nu este doar că a pierdut bani. Problema este că nu să existe cineva care să lupte cu adevărat să nu-i piardă.

Andrei BUDA