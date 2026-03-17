Publicul din Baia Mare este invitat la un eveniment cultural special: concertul „Reîntoarcere”, susținut de rapsodul Grigore Leșe alături de Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare. Evenimentul va avea loc în 27 martie 2026, de la ora 19:00, la Sala Rotary.

Concertul propune un dialog artistic între patrimoniul muzical tradițional românesc și muzica cultă, aducând în prim-plan identitatea, rădăcinile și continuitatea culturală. Vocea inconfundabilă a lui Grigore Leșe va fi pusă în valoare într-o formulă orchestrală, într-o seară în care tradiția este reinterpretată în limbaj simfonic.

„Reîntoarcere” reprezintă primul eveniment din cadrul proiectului „Maramureș în armonii clasice”, o inițiativă care își propune să aducă în Baia Mare o serie de concerte ce îmbină valorile muzicii tradiționale cu eleganța repertoriului clasic.

Organizatorii au ales Sala Rotary pentru a crea o atmosferă intimă, apropiată de public, iar numărul locurilor este limitat, transformând concertul într-o experiență culturală exclusivistă. Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Consiliul Județean Maramureș.