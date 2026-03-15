În plus, administrația de la Washington oferă o recompensă de 10 milioane de dolari în schimbul informaţiilor despre soarta liderilor iranieni.

Sunt 2 săptămâni de război, iar Teheranul continuă să atace în toate direcțiile, inclusiv cu ajutorul grupării Hezbollah, din Liban. În cursul nopții, armata israeliană a continuat să atace capitala Teheran, iar Iranul a ripostat cu noi rachete și drone.

Comandantul forţei navale a Gardienilor Revoluţie din Iran, generalul Alireza Tangsiri, a afirmat sâmbătă că forţele sale au atacat în mai multe valuri consecutive „ţinte cheie” în trei baze aeriene americane situate în Emiratele Arabe Unite, Bahrain şi Qatar, informează EFE.

Printre obiectivele atinse se numără baza aeriană Al Zafra (EAU), baza aeriană Sheij Isa (Bahrain) şi baza aeriană Al Udeid (Qatar), unde radare Patriot, turnuri de control, hangare de avioane, rampe centrale şi depozite de combustibil „au fost cuprinse de flăcări”, a detaliat Tangsiri pe reţeaua socială X.

Iranul a dat asigurări sâmbătă că va distruge „toată infrastructura petrolieră, economică şi energetică legată de Statele Unite” în Orientul Mijlociu dacă va avea loc un atac împotriva propriilor sale facilităţi energetice, după atacul american asupra insulei iraniene Kharg, unde este stocat 90% din petrolul pe care ţara îl exportă în lume.

După acest atac, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că bombardamentul a fost direcţionat împotriva ţintelor militare şi că a optat pentru „a nu distruge infrastructura petrolieră a insulei”, o decizie pe care ar putea să o reconsidere dacă orice blocaj în Golful Persic persistă.