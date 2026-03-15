O amplă investigație publicată de jurnaliștii de la Clujust.ro scoate la iveală detalii despre un presupus jaf forestier de proporții produs în Parcul Natural Munții Maramureșului, unde peste 35.000 de metri cubi de masă lemnoasă ar fi fost exploatați ilegal dintr-o arie protejată Natura 2000.

Potrivit investigației, cazul ar fi fost blocat în mod repetat de procurorii Direcția Națională Anticorupție – Biroul Teritorial Baia Mare, printr-o serie de decizii procedurale care au dus la fragmentarea dosarului și, susțin jurnaliștii, la riscul de prescriere a faptelor.

Tăieri masive pe 146 de hectare

În centrul anchetei se află o suprafață forestieră de 146 de hectare, parte dintr-un domeniu recunoscut legal proprietarului de drept, Crin Gălățean.

Totul ar fi început în anul 2007, când, sub acoperirea unui contract civil de vânzare-cumpărare a masei lemnoase „pe picior”, s-ar fi declanșat o operațiune amplă de tăiere „la ras”. Conform documentelor analizate de jurnaliști, până în anul 2010 din zona de management durabil a Parcului Natural Munții Maramureșului ar fi dispărut nu mai puțin de 35.190 metri cubi de lemn.

Expertizele tehnico-judiciare ar indica un prejudiciu estimat la aproximativ 1,45 milioane de euro.

Suspiciuni de fraudă informatică în sistemul SUMAL

Pentru a masca amploarea tăierilor ilegale, funcționari silvici ar fi recurs, potrivit investigației, la un mecanism complex de fals informatic în sistemul național de trasabilitate a lemnului, SUMAL.

Date fictive ar fi fost introduse în sistem pentru a substitui identitatea proprietarilor reali și pentru a genera documente de proveniență aparent legale. Lemnul astfel „spălat” ar fi ajuns ulterior în circuitul economic, inclusiv la fabrici aparținând unor mari companii din industria prelucrării lemnului.

Acuzații privind blocarea anchetei

Jurnaliștii susțin că, în loc ca dosarul să fie investigat unitar, procurorii Direcția Națională Anticorupție – Biroul Baia Mare ar fi emis cinci ordonanțe de clasare și trei declinări de competență, în ciuda unor hotărâri judecătorești definitive care ar fi dispus continuarea cercetărilor.

Potrivit aceleiași surse, aceste decizii ar fi dus la fragmentarea cauzei în mai multe dosare, o procedură care ar fi îngreunat investigarea completă a presupusului prejudiciu.

Sesizare către Parchetul European

Având în vedere că exploatarea ar fi vizat un sit protejat Natura 2000, proprietarul păgubit a solicitat intervenția Parchetul European (EPPO).

Totodată, întregul dosar ar fi fost transmis jurnaliștilor din mai multe state membre ale Uniunii Europene, dar și din Statele Unite, pentru a atrage atenția asupra dimensiunii cazului.

