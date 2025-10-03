La data de 2 octombrie, pe parcursul mai multor intervale orare, polițiștii din Târgu Lăpuș împreună cu un cuplu canin din cadrul Serviciului Criminalisticau organizat și desfășurat o acțiune tip Blocada, pe raza localității Târgu Lăpuș.

Astfel, pentru asigurarea climatului optim de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea unor situații de risc, dar și pentru prevenirea traficului și consumului de droguri, polițiștii au acționat în sistem integrat, împreună cu jandarmi.

Cu ocazia activităților desfășurate, polițiștii au legitimat 21de persoane și au efectuat controlul a 16 autovehicule oprite în trafic.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 9 sancțiuni contravenționale în cuantum de peste 2.600 de lei.

De asemenea, pentru abaterile săvârșite, polițiștii au constatat că, în conformitate cu reglementările în vigoare, se impune reținerea unui permis de conducere și a unui certificat de înmatriculare.

Astfel de acțiuni vor avea loc și în perioada următoare, iar polițiștii vor acționa în mod constant pentru menținerea unui climat de siguranță pentru cetățeni.