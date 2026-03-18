O recunoaștere meritată pentru profesionalism și implicare! Raluca Cerghezan, asistent social în cadrul Centrului Phoenix, subordonat Direcției de Asistență Socială Baia Mare, a obținut marele premiu la categoria „Asistentul Social din Domeniul Protecției și Promovării Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități” în cadrul Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială, ediția 2026.

Această performanță evidențiază dedicarea Ralucăi pentru comunitate și modul în care profesia de asistent social poate deveni o adevărată misiune de viață. Prin activitatea sa, ea contribuie la construirea unei comunități mai incluzive și mai grijulii față de persoanele vulnerabile, demonstrând că fiecare gest de sprijin poate face diferența.

Felicitările și aprecierea colegilor și autorităților locale confirmă încă o dată că implicarea și profesionalismul în asistența socială sunt fundamentale pentru dezvoltarea unei societăți solidare și empatică.