Locuitorii din Baia Mare sunt invitați sâmbătă, 28 martie, la prima ediție a „Maratonului Resuscitării”, un eveniment dedicat învățării tehnicilor de prim ajutor în caz de stop cardiorespirator.

Evenimentul este organizat de Fundația pentru SMURD, în parteneriat cu ISU Maramureș și găzduit de VIVO Baia Mare. Activitățile se vor desfășura pe parcursul a 10 ore, în intervalul 11:00 – 21:00, iar accesul este gratuit, fără înscriere prealabilă.

Inițiativa, lansată inițial la nivelul SMURD Cluj și extinsă la nivel național, își propune să crească gradul de conștientizare privind importanța intervenției rapide în caz de urgență medicală. Specialiștii atrag atenția că 4 din 5 stopuri cardiorespiratorii au loc acasă, iar fiecare minut fără intervenție scade șansele de supraviețuire cu aproximativ 10%.

În cadrul evenimentului, participanții vor putea exersa, sub îndrumarea a peste 60 de medici, paramedici, asistenți și voluntari, manevrele de resuscitare pe manechine, în cadrul a peste 15 stații practice. Sesiunile de instruire vor avea loc în mod repetat, pentru a permite accesul cât mai multor participanți.

Organizatorii subliniază că recunoașterea rapidă a unui stop cardiorespirator, apelarea numărului unic de urgență 112 și aplicarea corectă a manevrelor de resuscitare pot face diferența între viață și moarte.