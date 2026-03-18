O nouă schemă de fraudă online, tot mai răspândită, îi vizează pe români prin apeluri telefonice înșelătoare realizate în numele Agenția Națională de Administrare Fiscală și al unor instituții bancare.

Potrivit semnalărilor recente, victimele sunt contactate telefonic de persoane care pretind că reprezintă ANAF și sunt anunțate că ar avea de primit sume de bani. Ulterior, acestea primesc un al doilea apel, de această dată din partea unor falși „reprezentanți ai băncii”, care le solicită să acceseze un link primit pe email pentru a finaliza procedura.

În realitate, linkul direcționează către site-uri false sau determină instalarea unor aplicații de control la distanță, oferind infractorilor acces complet la dispozitivele și conturile victimelor.

Specialiștii atrag atenția asupra semnelor clare ale unei tentative de fraudă: instituțiile statului nu contactează cetățenii pentru a le oferi bani în mod neașteptat, iar băncile nu solicită accesarea de linkuri în timpul apelurilor telefonice. De asemenea, graba impusă și solicitarea de date sensibile sunt indicii evidente ale unei înșelătorii.

Cetățenii sunt sfătuiți să nu acceseze linkuri suspecte, să nu furnizeze parole, coduri SMS sau date bancare și să nu instaleze aplicații la cererea unor persoane necunoscute. În cazul unui astfel de apel, se recomandă închiderea imediată a conversației și contactarea directă a instituțiilor oficiale pentru verificare.

Autoritățile încurajează raportarea acestor tentative pentru a preveni extinderea fenomenului și pentru protejarea utilizatorilor din mediul online.