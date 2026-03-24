Municipiul Baia Mare găzduiește, în perioada 27-29 martie, „Raliul Maramureșului”, prima etapă din Campionatul Național de Raliuri. Evenimentul aduce un weekend plin de adrenalină și spectacol automobilistic, dar și o serie de restricții temporare de circulație.

Potrivit organizatorilor, începând de joi, 26 martie, de la ora 18:00, parcările din zona de organizare vor fi eliberate. De asemenea, în intervalul 27 – 29 martie, între orele 10:00 – 22:00, parcarea din Piața Libertății va fi închisă, aceasta urmând să fie utilizată pentru parcul de service și startul festiv.

În zilele de 27 și 28 martie, între orele 16:30 – 02:00, circulația va fi restricționată pe strada Podul Viilor, strada Gheorghe Șincai și pe străzile adiacente: Tineretului, Șteampului, Teatrului, Andrei Mureșanu și Nicolae Titulescu, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Șteampului și Monetăriei până la Piața Revoluției. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea probei Super Speciale.

Totodată, în data de 27 martie, organizatorii vor utiliza parcările publice din zona străzii Gheorghe Șincai, inclusiv parcarea din apropierea BRD.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară și indicațiile forțelor de ordine. Măsurile sunt necesare pentru siguranța participanților și buna desfășurare a competiției.

Pentru câteva zile, Maramureșul devine gazda unui eveniment important din motorsportul românesc, iar iubitorii de raliuri sunt invitați să se bucure de atmosfera competiției.

Programul complet pe zile al raliului