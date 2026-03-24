Girofaruri răsunând, forfota celor mici, polițiști mai veseli ca oricând, zâmbete la fiecare pas, toate acestea descriu atmosfera de luni, 23 martie, de la Poliția Sighetu Marmaţiei.

Aproximativ 1.000 de copii, alături de cadre didactice, au fost prezenți la Ziua Porților Deschise.

Cu ochii mari, cei mici au privit îndeaproape demonstrațiile polițiștilor pentru imobilizarea unei persoane recalcitrante, dar și modul în care acționează câinele de intervenție.



Demonstrațiile polițiștilor s-au incheiat în ropotele de aplauze ale micilor spectatori, iar activitatea a continuat prin explorarea autospecialelor și prin răspunsurile oferite de polițiști la cele mai surprinzătoare curiozități.

La finalul activității, polițiștii sigheteni și-au continuat misiunea lor de bine și au oferit alimente

mamelor și copiilor de la Centrul de zi din Sighetu Marmaţiei.

Marți, 24 martie, de la ora 11.00, polițiștii vă așteaptă cu multe surprize în Piața Libertății din Baia Mare, la Ziua Porților Deschise.