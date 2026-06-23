Deputatul PNL de Maramureș, Ionel Bogdan, a anunțat că preia funcția de purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, în cadrul echipei conduse de președintele formațiunii, Ilie Bolojan.

Mesajul a fost transmis marți, prin intermediul rețelelor de socializare, unde parlamentarul a descris noua funcție drept o provocare și o responsabilitate importantă.

„De astăzi, o nouă provocare și responsabilitate. Sunt onorat să fac parte din echipa președintelui Ilie Bolojan, în calitate de purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal. Mulțumesc președintelui și colegilor din Biroul Permanent Național al PNL pentru încredere și susținere”, a transmis Ionel Bogdan.

Numirea sa în funcția de purtător de cuvânt al PNL vine într-o perioadă în care partidul își consolidează echipa de conducere și comunicare, sub coordonarea lui Ilie Bolojan. Prin această nouă responsabilitate, deputatul maramureșean va reprezenta pozițiile oficiale ale formațiunii și va coordona comunicarea publică a partidului.