Candidații interesați de studiile universitare în domeniul Filosofiei se pot înscrie începând din această perioadă la programele oferite de Centrul Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM), parte a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN). Reprezentanții specializării Filosofie anunță că platforma de admitere online este deja deschisă, iar viitorii studenți își pot crea conturi și pot încărca treptat documentele necesare pentru înscriere.

Procesul de admitere se desfășoară integral online, prin intermediul platformei dedicate UTCN. Candidații trebuie să selecteze Comisia 4 – CUNBM Facultatea de Litere și să opteze pentru domeniul Filosofie, având posibilitatea de a alege și alte opțiuni pentru a-și crește șansele de admitere pe locurile finanțate de la buget.

Specializarea Filosofie din cadrul Facultății de Litere are o tradiție importantă în învățământul superior din nord-vestul țării și face parte din oferta educațională a uneia dintre cele mai mari universități din România. Programul de studii este completat de masteratul în Drepturile Omului, oferind absolvenților oportunități de dezvoltare profesională într-o gamă variată de domenii. Potrivit reprezentanților programului, studiile de filosofie dezvoltă competențe esențiale pentru societatea actuală, precum gândirea critică, comunicarea, creativitatea și capacitatea de analiză. Absolvenții activează în domenii precum educația, cercetarea, jurnalismul, relațiile publice, resursele umane, marketingul, administrația publică, instituțiile culturale, industria editorială și cea creativă.

Informații suplimentare despre admitere și programele de studii sunt disponibile pe platforma de admitere a UTCN și pe site-ul specializării Filosofie Baia Mare.