Într-o atmosferă caldă și plină de emoție, Centrul CASPEV, din subordinea Direcției de Asistență Socială, a găzduit astăzi un eveniment deosebit, dedicat identității românești și uneia dintre cele mai frumoase piese ale portului nostru popular: ia românească. Cunoscuți pentru pasiunea și energia lor, membrii Corului „Crizanteme”, coordonați de dirijor profesor Chereji Dorin, au interpretat un repertoriu special de cântece populare. Momentul artistic a fost răsplătit cu aplauze binemeritate și multe zâmbete.

Activitatea, organizată în parteneriat cu Asociația CASPEV și Fundatia Regala Margareta a Romaniei, ne arată încă o dată cât de importanți sunt bunicii comunității. Prin acest spectacol, ei ne oferă o adevărată lecție despre păstrarea tradițiilor și transmiterea lor din generație în generație.