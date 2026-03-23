Comisia Europeană a calificat luni drept „foarte îngrijorătoare” informaţiile din presă care indică faptul că ministrul ungar de externe Peter Szijjarto ar transmite informaţii către Rusia despre discuţiile cu uşile închise ale miniştrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene, informează agenția de știri EFE.

„Informaţiile despre ministrul de externe ungar, dezvăluind, se presupune, omologului său rus discuţii cu uşa închisă ale Consiliului la nivel ministerial, sunt foarte îngrijorătoare”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, purtătoarea de cuvânt a executivului comunitar pentru afaceri externe Anitta Hipper.

Ea a adăugat că „relaţia de încredere între statele membre, precum şi între acestea şi instituţii, este fundamentală pentru funcţionarea UE”.

„Sperăm ca guvernul ungur să ofere clarificări”, a adăugat purtătoarea de cuvânt, care a refuzat în repetate rânduri să ofere mai multe informaţii despre acest subiect.

Sâmbătă, ziarul american The Washington Post a scris că serviciul de informaţii externe al Rusiei propusese înscenarea unei tentative de asasinare a prim-ministrului ungur Viktor Orban pentru a consolida campania electorală a acestuia în perspectiva alegerilor cruciale din aprilie într-o operaţiune denumită „the Gamechanger” („Schimbarea jocului”).

În articol se mai afirma, de asemenea, că ministrul ungur de externe Peter Szijjarto obişnuia să îl sune frecvent pe omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a-l informa despre evoluţia discuţiilor din cadrul reuniunilor Consiliului UE.

Ministrul ungar de externe a calificat informaţiile drept „zvonuri” pe reţeaua socială X.