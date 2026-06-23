Pasionații de poezie și literatură sunt invitați să participe la cea de-a treia întâlnire a Clubului de Poezie Cărturești, un eveniment dedicat celor care apreciază puterea cuvintelor, metaforelor și emoțiilor transpuse în versuri.

Întâlnirea va avea loc joi, 25 iunie 2026, de la ora 18:00, la librăria Cărturești din Value Centre Baia Mare. Organizatorii promit o atmosferă relaxată și prietenoasă, în care participanții vor putea citi, discuta și explora împreună diferite perspective asupra poeziei și procesului de creație.

Evenimentul se adresează atât celor care scriu poezie, cât și celor care doar iubesc literatura și sunt curioși să descopere noi forme de expresie artistică. Participarea nu necesită experiență sau pregătire specială, fiind suficient interesul pentru lectură și dialog cultural.

Accesul este gratuit, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați să descopere împreună cum câteva cuvinte pot spune povești întregi și pot crea conexiuni autentice între oameni.