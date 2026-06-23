Asociația Pro Terapii Alternative organizează miercuri, 24 iunie 2026, cea de-a VII-a ediție a evenimentului „De Sânziene – Comuniune cu Natura”, o manifestare dedicată tradițiilor românești, naturii și armoniei dintre om și mediul înconjurător.

Evenimentul va avea loc la Gielle Lavanda Amore, în comuna Groși, județul Maramureș, într-un decor dominat de câmpurile de lavandă aflate în plină înflorire. Participanții sunt invitați să petreacă o zi departe de agitația cotidiană, să culeagă flori de sânziene pentru coronițe și să se bucure de frumusețea naturii.

Potrivit organizatorilor, ediția din acest an își propune să aducă un omagiu naturii și să promoveze recunoștința față de resursele oferite de aceasta, într-un spirit inspirat de vechile tradiții legate de sărbătoarea Sânzienelor.

Programul va începe la ora 13:00 și va include expoziții de cristale și bijuterii din pietre semiprețioase, produse artizanale pe bază de lavandă, degustări de ceaiuri aromate, băuturi răcoritoare, tombolă și activități interactive precum „copacul cu dorințe”. În a doua parte a zilei sunt programate prezentări și activități dedicate stării de bine și relaxării: o demonstrație despre utilizarea uleiurilor esențiale în masaj, o sesiune de exerciții de respirație și o meditație în lanul de lavandă.

Participarea se face pe bază de donație, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați să descopere farmecul sărbătorii Sânzienelor într-un cadru natural deosebit, în comuna Groși.