Consiliul pentru turism al Qatarului a suspendat toate evenimentele și adunările publice în interesul siguranței cetățenilor după ce regimul de la Teheran a lansay mai multe atacuri asupra țării, transmite Times of Israel.

De asemenea, toate activitățile de divertisment din hotelurile și unitățile turistice din Qatar au fost anulate până la noi ordine.

Sâmbătă, coloane de fum au fost observate deasupra capitalei Qatarului, Doha, ca urmare a atacurilor cu rachete iraniene.

Tot sâmbătă, în Dubai – țară vecină cu Qatar, un incendiu a izbucnit lângă intrarea hotelului Fairmont The Palm, după ce resturi de rachete au căzut în timpul unui atac iranian.

Iranul a atacat sâmbătă toate țările arabe care găzduiesc baze militare americane, ca răspuns la atacul dus de armatele SUA și Israel.